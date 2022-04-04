  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: мер показав руйнування у лікарні (відео)

    Унаслідок обстрілу вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання - Обстріл Миколаєва: мер показав руйнування у лікарні (відео)
    Унаслідок обстрілу вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання
    фото: скріншот відео

    На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждал

    У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання.

    «На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео», наголосив він.

    Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

    Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

    Читайте також інтерв'ю: Мер Миколаєва Олександр Сенкевич: Через нас росіяни до Одеси не пройдуть
    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Миколаєва: мер показав руйнування у лікарні (відео)