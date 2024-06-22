Атака на Харків: момент влучання потрапив на відео

Наразі відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих

Момент удару по Харкову, у суботу, 22 червня, потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Наразі відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих у результаті атаки. За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог запустив чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Момент прильоту російського КАБа по центру Харкова



Наразі на місці розбору завалів стався обвал конструкцій. pic.twitter.com/yVgvoAPBYu June 22, 2024

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

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Як відомо, російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.

Нагадаємо, 19 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух.