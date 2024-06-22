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Атака на Харків: момент влучання потрапив на відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака на Харків: момент влучання потрапив на відео
Рятувальна операція у центрі Харкова триває
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Наразі відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих

Момент удару по Харкову, у суботу, 22 червня, потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Наразі відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих у результаті атаки. За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог запустив чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

6 фото
На весь екран

Як відомо, російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.

Нагадаємо, 19  червня російські окупаційні війська завдали удару по  Харкову, у місті пролунав вибух. 

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Теги: Харків вибух журналіст ворог відео

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