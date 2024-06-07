Байден попросив вибачення за затримку з постачанням зброї для України

Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі

Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України. Про це повідомляє The Associated Press та CNN.

Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з Зеленським у Парижі 7 червня. Очільник США сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.

«Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це», – сказав Байден.

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі: «Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати».

До слова, обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.