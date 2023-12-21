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Окупанти перекидають в Україну сили з Таджикистану – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перекидають в Україну сили з Таджикистану – ISW
В Україні воюють загони російської 201-ї військової бази
фото ілюстративне

Російські воєнкори заявили, що нібито окупанти просунулися на захід від Бахмута, але ISW не може підтвердити зміну лінії фронту

Російські воєнкори стверджують, що окупанти захопили дві невстановлені позиції на східному березі річки Оскол на Куп'янському напрямку, однак ISW не знайшов доказів цього наступу. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти атакували біля Синьківки та Іванівки, а ЗСУ контратакували біля Синьківки.

Російські та українські війська вели позиційні бої на захід від Кремінної, в районі Діброви та Серебрянського лісництва. Аналітики вказали, що в цьому районі діють загони російської 201-ї військової бази (Центральний військовий округ).

«Присутність підрозділів 201-ї військової бази, що базується в Душанбе (Таджикистан), вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення військових дій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські воєнкори заявили, що нібито окупанти просунулися на захід від Бахмута, але ISW не може підтвердити зміну лінії фронту в цьому районі. Також окупанти перебільшили свої досягнення в районі Авдіївки.

Аналітики відзначили, що пропагандисти повідомили про просування росіян на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського, але ISW не виявив ніяких візуальних підтверджень цьому твердженню.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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