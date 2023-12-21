ЗСУ контратакували в районі Авдіївки: аналіз ISW

Українські сили зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області

Українські військові контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Українські сили, як повідомляється, контратакували поблизу Синьківки. Російські та українські війська вели позиційні бойові дії на захід від Кремінної в районі Тернів та на південь від Кремінної, в районі Діброви та Серебрянського лісу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 км на північний схід від Бахмута).

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Міністерство оборони РФ заявило, що українські сили атакували поблизу Пазено, за 15 км на північ від Бахмута.

Російські «воєнкори» стверджували, що частини бригади «Север-V» нібито просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, а війська РФ на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута.

Російський військовий блогер стверджував, що сили РФ збільшують темпи своїх операцій на північ від Кліщівки.

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Російські сили атакували на північний захід, захід і південний захід від Авдіївки та поблизу промислової зони і коксохімічного заводу. Російський «воєнкор» заявив, що українські сили контратакують навколо Авдіївки.

Російські та українські джерела повідомляли про триваючі бої біля Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Побєди.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували на захід і південний захід від міста Донецьк поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Повідомляється, що підрозділи 33-го мотострілецького полку РФ (20-а мотострілецька дивізія, 8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) продовжують атакувати українські позиції на південний захід від Мар’їнки.

Декілька «воєнкорів» з РФ стверджували, що російські війська нібито просунулися до 1,5 кілометрів поблизу Роботиного та Новопрокопівки, хоча ISW не спостерігається візуального підтвердження цих заяв.

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Деякі російські джерела стверджували, що українська активність у цьому секторі нібито зменшилась і що українські сили переважно перейшли до оборонних операцій.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на захід від Вербового, на південь від Роботиного та на захід від Новопокровки.

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 20 грудня, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські блогери стверджують, що українські війська перекидають обмежені сили в район Кринок і тримають оборонні позиції в будівлях під сильними ударами російських безпілотників, артилерії та авіації на східному березі.

Раніше повідомлялося, що російські та українські війська розпочали бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українські сили зберегли свої позиції в Кринках, попри контратаки Росії.