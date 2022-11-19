На Запоріжжі окупанти сховали свою техніку біля пологового будинку (відео)

Рашисти ховаються від ударів ЗСУ за спинами мирних жителів

Російські окупанти продовжують використовувати мирне населення на окупованих територіях України як живий щит. Так, у селищі в Запорізькій області рашисти поставили свою техніку біля пологового будинку. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

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Відповідні кадри зафіксували місцеві мешканці смт Михайлівка Василівського району Запорізької області.

На території лікарні близько п’яти машин окупантів стоять у дворі пологового будинку.

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На відео видно вантажівку з літерами Z. Автомобіль російські окупанти поставили прямо під аркою, що веде до внутрішнього двору лікарняного закладу.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення як «живий щит».