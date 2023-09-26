Росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією

Вночі був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону

Російські терористи в ніч на 26 вересня вчергове атакували Україну дронами. Внаслідок атаки на кордоні між Україною та Румунією росіяни пошкодили пункт пропуску. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунавʼя. Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування, є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу», – сказала речниця.

Крім того зазначається, що був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. Також росіяни пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

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Гуменюк додала, що результативність роботи Сил протиповітряної оборони надзвичайно висока.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО знищили 26 із 38 «Шахедів».

Рашисти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині.

Також окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.