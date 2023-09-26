Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні вночі російські терористи атакували «Шахедами» Черкащину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

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«Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область «Шахедами». Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника», – йдеться в повідомленні.

Однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих.

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Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО знищили 26 із 38 «Шахедів».

Також окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.