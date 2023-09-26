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Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині
фото ілюстративне

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні вночі російські терористи атакували «Шахедами» Черкащину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область «Шахедами». Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника», – йдеться в повідомленні.

Однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО знищили 26 із 38 «Шахедів».

Також окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

Теги: Черкащина війна безпілотник

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