На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовляється від російського паспорта

Мешканці окупованих територій продовжують чинити спротив та відмовляються від російського паспорта

Щоб змусити мешканців тимчасово окупованої території Херсонщини брати російський паспорт, російські загарбники погрожують людям фізичною розправою. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах тимчасово окупованих районів Херсонщини росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують «ямою». Неодноразово окупанти проводили показові покарання: чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

Також, для тиску на людей росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади.

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Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського папірця.

Як повідомлялося, 22 березня військовослужбовці федеральної служби національної гвардії РФ провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.