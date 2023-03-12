Чи є в Чорному морі російські ракетоносії: дані «Півдня»

Через потужний шторм ворожі ракетоносії заведені у пункти базування

Армія РФ наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі чотири кораблі. Серед них немає жодного носія «Калібрів». Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування», – зазначила посадовиця.

За її словами, корабельне угруповання ворога зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

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«Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що раніше Наталія Гуменюк вказувала на пошук ворогом нової тактики, а тому масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому.

До слова, завершилася 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України.



