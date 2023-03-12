Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи є в Чорному морі російські ракетоносії: дані «Півдня»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи є в Чорному морі російські ракетоносії: дані «Півдня»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через потужний шторм ворожі ракетоносії заведені у пункти базування

Армія РФ наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі чотири кораблі. Серед них немає жодного носія «Калібрів». Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування», – зазначила посадовиця.

За її словами, корабельне угруповання ворога зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

«Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що раніше Наталія Гуменюк вказувала на пошук ворогом нової тактики, а тому масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому

До слова, завершилася 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України. 

 

 
 

Теги: окупанти ракета Чорне море шторм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське судно з військовим вантажем із Сирії зайшло в Чорне море
Підсанкційне судно РФ з військовим вантажем увійшло в Чорне море – ЗМІ
6 березня, 05:00
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
6 березня, 09:02
МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС
МАГАТЕ відреагувало на шосте знеструмлення Запорізької АЕС
9 березня, 12:55

Події в Україні

Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб
Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб
Чи є в Чорному морі російські ракетоносії: дані «Півдня»
Чи є в Чорному морі російські ракетоносії: дані «Півдня»
Прикордонники показали, як ліквідували групу «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як ліквідували групу «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Спецпідрозділ Kraken знищив ще дві вежі спостереження в Росії (відео)
Спецпідрозділ Kraken знищив ще дві вежі спостереження в Росії (відео)
Росіяни вдруге за день обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт
Росіяни вдруге за день обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт
За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію
За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
18K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
11K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
7884
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
4446
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну
3997
Пригожин здійснив політичний камінг-аут

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту