Окупанти поцілили в житлові будинки на Херсонщині: є поранені

33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку

Російські загарбники вкрили вогнем село Микільське Дар'ївської тергромади на Херсонщині. Про це повідомляє міцева обласна військова адміністрація.

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«Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів – пошкоджені щонайменше п'ять будинків», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік.

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Кількість постраждалих ще встановлюється.

Медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.