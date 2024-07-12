Окупанти привласнили географічний бренд «Мелітопольська черешня»

Україна зареєструвала географічне зазначення «Мелітопольська черешня» ще у 2020 році

При цьому у Роспатенті не збираються зупинятися на черешні та планують реєструвати інші українські географічні зазначення

Роспатент видав свідоцтво про «виключне право» на регіональний бренд «Мелітопольська черешня» на користь окупантів. Про це пише російське видання ТАСС.

«Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стало географічне зазначення «Мелітопольська черешня», – йдеться у повідомленні.

При цьому у Роспатенті не збираються зупинятися на черешні та планують реєструвати інші українські географічні зазначення.

Нагадаємо, Україна зареєструвала географічне зазначення «Мелітопольська черешня» ще у 2020 році. Мелітопольська черешня відома з XIX століття та вирощується поблизу міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, в межах міста Мелітополь та навколишніх населених пунктів.

В Україні окрім гуцульської овечої бриндзі і мелітопольської черешні свідоцтво про географічне зазначення мають отримати деякі вина («Шабський», «Ялпуг», «Закарпаття», «Білгород-Дністровський»), херсонський кавун та карпатський мед.