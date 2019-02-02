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    Події в Україні

    Окупанти продовжили обстріли на Донбасі, є поранений військовик

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    <p>Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь</p> <div></div> - Окупанти продовжили обстріли на Донбасі, є поранений військовик

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь

    Втрати противника уточнюються

    Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник шість разів обстріляв позиції наших військ. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

    В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське та двічі з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Травневе. Також позиції наших військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї поблизу селища Широкине та з великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Красногорівка.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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