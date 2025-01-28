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Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ
Атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі
фото з відкритих джерел

Аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки 28 січня

У Карському морі біля Ямальського півострова в Росії зіткнулися два російські кораблі. Атомний криголам «50 років Перемоги» врізався в суховантаж Yamal krechet. Про аварію повідомляє Gcaptain.

Так, аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки зараз. 

«Вночі 26 січня в Карському морі в суворих умовах Арктики, роблячи околку (звільнення криголамом судна, що застрягло в кризі, – «Главком»), криголам «50 років Перемоги» зазнав ушкодження обшивки краю лівого борту. Ніхто не постраждав. Морехідні якості не втрачено. Загрози системам життєзабезпечення і реакторній установці немає», – зазначили у пресслужбі Атомфлоту (підприємство Росатома), передають росЗМІ.

У підсумку атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому росЗМІ повідомляють, що криголам «штатно продовжує роботу в акваторії Північного морського шляху».

Стан суховантажу «Ямал Кречет» невідомий.

Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ фото 1
фото з відкритих джерел

Криголам «50 років Перемоги» – російський атомний криголам. Був побудований на Балтійському заводі (Санкт-Петербург). Він був закладений 1989 року, але в експлуатацію вступив тільки 2007 року. 

Нагадаємо, у Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном затонув російський суховантаж «Урса Майор». Раніше аналітик Олівер Александер написав, що корабель перевозив два мобільні крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510.

Днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

До слова, рік тому, у морському порту в Петербурзі загорівся дизель-електричний криголам «Єрмак».

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Теги: корабель аварія рятувальники звільнення росія флот РФ

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