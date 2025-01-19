Зеленський назвав нового очільника Академії сухопутних військ

Новому керівнику доручено провести аудит закладу та представити план змін у військовій освіті

Колишній командир 55-ї артилерійської бригади полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в неділю, 19 січня.

«Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п’ять кандидатів», – зазначив він.

За словами президента, кандидатура Романа Качура набрала найбільше голосів в опитуванні «Армія+».

«Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ», – сказав він.

Зеленський зустрівся з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою фото: Офіс президента

Зеленський додав, що новому керівнику доручено провести аудит закладу та представити план змін у військовій освіті.

«Доручив міністру оборони Умєрову призначити полковника Качура начальником Академії», – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна якісна підготовка військових, зокрема офіцерів на основі досвіду цієї війни.

Президент доручив міністру оборони України призначити полковника Качура начальником академії фото: Офіс президента

«Українській армії потрібні лідери тактичної ланки - сильні сержанти, сильні лейтенанти», – зазначив він.

Що відомо про полковника Романа Качура

40-річний полковник Роман Качур народився в Сумах. У рідному місті 2005 року він закінчив військовий інститут ракетних військ і артилерії.

Від початку війни Росії проти України, у 2014-2018 роках служив начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України.

Від березня 2018 року до липня 2022 року – командир 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

Роман Качур – лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, Герой України.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Також правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного