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Зеленський назвав нового очільника Академії сухопутних військ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський назвав нового очільника Академії сухопутних військ
Роман Качур – лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, Герой України
фото: Офіс президента

Новому керівнику доручено провести аудит закладу та представити план змін у військовій освіті

Колишній командир 55-ї артилерійської бригади полковник Роман Качур очолить Академію сухопутних військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в неділю, 19 січня.

«Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п’ять кандидатів», – зазначив він.

За словами президента, кандидатура Романа Качура набрала найбільше голосів в опитуванні «Армія+».

«Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ», – сказав він.

Зеленський зустрівся з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою
Зеленський зустрівся з полковниками Романом Качуром і Павлом Палісою
фото: Офіс президента

Зеленський додав, що новому керівнику доручено провести аудит закладу та представити план змін у військовій освіті.

«Доручив міністру оборони Умєрову призначити полковника Качура начальником Академії», – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна якісна підготовка військових, зокрема офіцерів на основі досвіду цієї війни.

Президент доручив міністру оборони України призначити полковника Качура начальником академії
Президент доручив міністру оборони України призначити полковника Качура начальником академії
фото: Офіс президента

«Українській армії потрібні лідери тактичної ланки - сильні сержанти, сильні лейтенанти», – зазначив він.

Що відомо про полковника Романа Качура

40-річний полковник Роман Качур народився в Сумах. У рідному місті 2005 року він закінчив військовий інститут ракетних військ і артилерії.

Від початку війни Росії проти України, у 2014-2018 роках служив начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України.

Від березня 2018 року до липня 2022 року – командир 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

Роман Качур – лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, Герой України.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців. За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Також правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

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