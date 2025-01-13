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«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
За словами Рютте, майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО: «Вам доведеться вивчати російську мову через 4-5 років, якщо не виділятимете на військові потреби набагато більше грошей, ніж нинішні 2% ВВП»

Майбутнє світової безпеки залежить від результату російсько-української війни. Для того, щоб досягти стійкого миру, потрібно збільшити військову допомогу Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європейському парламенті.

Як зазначив Рютте, Росія прискорює кампанію з дестабілізації за допомогою атак на інтернет-кабелі, замахів на вбивство та актів саботажу проти країн НАТО. Він також заявив, що стурбований ситуацією з безпекою в Європі. За його словами, Євросоюз має посилити оборонну промисловість, а НАТО – уникати бар'єрів між союзниками.

Глава НАТО наголосив, що майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні, і закликав європейських союзників по НАТО збільшити військову підтримку Києву.

«Я не знаю, як і коли закінчиться війна. Але я знаю, що мир не буде тривалим, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не буде тривалим, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і режим у Тегерані почуватимуться сильнішими», – зазначив генсек НАТО.

Рютте закликав європейські країни вкладати в оборону набагато більше, ніж 2% ВВП. У зворотному випадку жителям цих країн «доведеться в майбутньому вивчати російську мову».

«Вам доведеться вивчати російську мову через 4-5 років, якщо не виділятимете на військові потреби набагато більше грошей, ніж нинішні 2% ВВП», – попередив Рютте.

За словами посадовця, якщо не робити цього, то доведеться «відвідувати курси російської мови або втекти до Нової Зеландії».

Нагадаємо, нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: Марк Рютте НАТО росія фінансування військова допомога

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