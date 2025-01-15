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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чи мріють китайці про Сибір?

glavcom.ua
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Міфи про Китай, які вже час залишити у минулому
фото: Associated Press

Деміфологізація уявлень про Китай

Є кілька стійких міфів, які особливо сильні в Україні щодо Піднебесної.

Міф номер один. Китай нападе на Росію, тому що китайці мріють жити у Сибіру.

Спойлер: не мріють, населення північної китайської провінції Хейлуцзян на кордоні з РФ останнім часом скорочується. Для китайця феншуйно жити на півдні Китаю. А ресурси Сибіру Китай може зараз купити за фіатний юань, тобто за валюту, яку сам і друкує.

Завдяки санкціям Заходу щодо РФ, Китай увійшов у вищу геополітичну «Лігу Плюща», приналежність до якої визначається правом на купівлю реальних матеріальних ресурсів за фіатну національну валюту.

Міф номер два. У Китаї ніде жити численному населенню.

Насправді, у Китаю величезна територія і значна частина її не заселена внаслідок складних природних умов (але там не гірше, ніж на полюсі холоду в Якутії). За раціональним та оптимальним використанням територій, Китай – світовий лідер.

Міф номер три. Китаю загрожує перенаселення.

Насправді, ні: населення Китаю скорочується і старіє і це стає демографічною проблемою.

Міф номер чотири. У Китаї досі обмежують народжуваність.

Ні. Принцип «одна сім'я – одна дитина» давно скасовано. Зараз у Китаї, навпаки, всіляко стимулюють народжуваність.

Міф номер п'ять – Китай повністю залежить від експорту.

Перебільшення. ВВП Китаю становить до $20 трлн, а зовнішній торговий оборот – до $6 трлн. Тобто відношення торгового обороту до ВВП – приблизно 30%.

Для розуміння, в Україні до війни було понад 55%. Ось це залежність.

Тобто, навіть убивши всю китайську торгівлю, Китаю зроблять боляче, але повного краху не буде. Саме тому, Трамп уже говорить про «м'яку тарифну політику» щодо Китаю.

І останній на сьогодні міф – заточеність китайської економіки на зовнішньому інвестиційному факторі зростання.

Я вже кілька років пишу про те, що Китай розгортає свою експортноорієнтовану модель з акцентом на інвестиційне зростання у бік внутрішнього споживання.

Середній клас у розмірі 400 млн осіб і понад 1 млрд активних споживачів, більш ніж достатньо для зміщення драйвера зростання з експорту на внутрішній попит. Про це говорять і рішення з'їздів КПК.

Хоча сама структурна перебудова китайської економіки буде довгою і болючою, з уповільненням темпів економічного зростання з 5%+ до 3-5% на рік.

І мої слова нещодавно підтвердив керівник Народного банку Китаю Пань Гуншен на Азіатському фінансовому форумі у Гонконзі: «Пріоритет макроекономічної політики повинен зміститися з просування зростання інвестицій, як було у минулому, на споживання разом з інвестиціями».

Для цього Китай створить стимули для зростання доходів населення у вигляді пенсійних програм і соціальних виплат.

У цьому контексті, ключовою проблемою зростання, керівник китайського центробанку назвав: «незадовільний внутрішній попит і, особливо, споживчий попит».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Сибір росія Україна

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