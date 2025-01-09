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Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року
Ситуація на фронті 9 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. За сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 63 окупанта, знищили протитанковий засіб, чотири автомобілі, 33 БпЛА та три засоби зв’язку, також пошкодили два автомобілі та одиницю спецтехніки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник 12 разів проводив штурми у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 17 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Чотири атаки досі тривають. Було знешкоджено 312 окупантів, 154 з них – безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, вісім одиниць автомобільної техніки та чотири антени управління БпЛА, також наші воїни пошкодили танк та автомобіль загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог 32 рази атакував наші позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. Двадцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, три атаки тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 8

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя, на даний час тривають три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 10

На Курському напрямку

Наші оборонці відбили 27 атакувальних дій російських загарбників, наразі точаться запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року фото 11
мапа: deepstate

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1051-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія Покровськ Курщина росіяни Куп'янськ наступ ворог Запорізька область Харківщина Торецьк Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти Курахове

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