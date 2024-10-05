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Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ
Окупанти просуваються південніше і північніше міста Селидове
фото з відкритих джерел

На деяких ділянках фронту загарбники сильніше закріплюються

Російські окупаційні війська просунулися біля міста Селидове в Донецькій області. Загарбники намагаються взяти українських воїнів у напівоточення. Про це розповів пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Кара-Даг» Віталій Міловідов в ефірі «Київ24».

Він наголосив, що місто розташоване на вигідних висотах. Селидове дуже важливий для оборони Покровська. Саме тому окупанти будуть намагатися захопити цей населений пункт.

«Зараз бачимо просування південніше і північніше міста Селидове з намаганням створити умови для напівоточення і створення некомфортних умов для наших підрозділів», – зауважив Віталій Міловідов.

За словами Міловідова, на деяких ділянках фронту загарбники сильніше закріплюються, застосовують більше FPV-дронів, артилерійських боєприпасів, скидів.

«Нарощуються темпи вогневого придушування наших позицій. Але тримаємося і відбиваємо все, що зараз намагається рухатися у нашому напрямку», – додав військовий.

Нагадаємо, окупанти  зупинилися за сім кілометрів від околиць Покровська Донецької області.

Раніше російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.

До того ж РФ кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Також бої точаться в Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Ярі.

Також військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний розповів, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ.

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Теги: війна Донеччина армія місто окупанти

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