Служба безпеки Лівану розповіла про наслідки бомбардування Бейруту

Квартали міста зазнали руйнувань, кількість жертв уточнюється

Служба безпеки Лівану повідомила про серйозні наслідки бомбардувань, які відбулися в Бейруті у ніч проти 1 жовтня. Про це інформують видання Times of Israel та Haaretz.

За їх даними, Південні райони міста зазнали щонайменше шести ударів, завданих ізраїльською авіацією. Бомбардування відбулося в рамках операції, спрямованої проти об'єктів «Хезболли». Внаслідок обстрілів було зруйновано кілька житлових будинків, що призвело до значних матеріальних збитків.

Удари по передмістю ліванської столиці були завдані після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів Дахії, яку називають передмістям «фортеці» парамілітарної ісламістської організації «Хезболла», евакуюватися.

У міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 95 людей були вбиті в результаті ізраїльських ударів по всій країні протягом понеділка, 30 вересня.

Як звертають увагу ізраїльські ЗМІ, у даній заяві МОЗ Лівану не робиться різниці між цивільними особами та бойовиками чи комбатантами.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції у Лівані.

Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Ізраїль закликав жителів прикордонних районів південного Лівану до негайної евакуації через близькість до об'єктів угруповання «Хезболла» та через можливий початок наземної операції ЦАХАЛ.

До слова, ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Цю непідтверджену інформацію поширюють ряд ЗМІ, серед яких CNN та Reuters.