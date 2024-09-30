Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Аналітики зазначають, що Росія просунулася у Вугледарі та Торецьку Донецької області
Російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє ресурс DeepState.
Аналітики зазначають, що окупанти просунулися у Вугледарі та Торецьку Донецької області. Також біля Новогродівки, що на Донеччині та Кругляківки Харківської області.
«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.
До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.
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