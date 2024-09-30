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Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
фото: Супільне

Аналітики зазначають, що Росія просунулася у Вугледарі та Торецьку Донецької області

Російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися у Вугледарі та Торецьку Донецької області. Також біля Новогродівки, що на Донеччині та Кругляківки Харківської області.

Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState фото 1
мапа: DeepState

«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – йдеться у повідомленні.

Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState фото 2
фото: DeepState

Нагадаємо, що вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

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Теги: росія росіяни окупанти окупація Україна Донеччина війна ЗСУ Вугледар Торецьк

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