Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState

Аналітики зазначають, що Росія просунулася у Вугледарі та Торецьку Донецької області

Російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини. Про це повідомляє ресурс DeepState.

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися у Вугледарі та Торецьку Донецької області. Також біля Новогродівки, що на Донеччині та Кругляківки Харківської області.

мапа: DeepState

«Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку», – йдеться у повідомленні.

фото: DeepState

Нагадаємо, що вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.