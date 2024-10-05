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ЗСУ збили російський літак на Донеччині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ збили російський літак на Донеччині (відео)
фото: скріншот з відео

Уламки штурмовика попадали навколо міста Костянтинівка

Сьогодні, 5 жовтня, Сили оборони збили російський літак на Донеччині. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов «Суспільному».

«Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», – зауважив Сергій Горбунов.

Очільник МВА не уточнює, який саме літак було збито. Однак керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що це Су-34.

ЗСУ збили російський літак на Донеччині (відео) фото 1
соцмережі

Нагадаємо, що 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку.  Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Також 19 липня, на Донеччині українські захисники збили російський штурмовик Су-25.

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Теги: Донеччина літак Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ війна авіація росія росіяни

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