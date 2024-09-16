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Окупанти обстріляли власні підрозділи у Вовчанську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли власні підрозділи у Вовчанську
У Вовчанську росіяни здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження
фото: Генштаб

За минулу добу на Харківському напрямку ворог зазнав втрат у 85 осіб, з яких 22 були безповоротними, а 61 – санітарними

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак без суттєвих змін. Сили оборони України продовжують ефективно стримувати наступ російських військ. Про це повідомляє пресслужба Оперативного угруповання військ «Харків».

Як зазначається, окупанти в районі села Глибоке здійснюють переміщення особового складу для поповнення втрат та ведуть інженерну розвідку для пошуку нових логістичних маршрутів. Неподалік Лук’янців ворог нарощує систему зв’язку та проводить заходи з логістичного забезпечення.

У Вовчанську росіяни здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження, знищивши техніку ворога. Крім того, окупанти застосували РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу. Ворог на напрямку села Тихе активізував повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції українських захисників.

За минулу добу сталося одне бойове зіткнення, ворог завдав два авіаудари та використав 36 дронів-камікадзе для атак по позиціях ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно знищувати живу силу і техніку окупантів.

За минулу добу ворог зазнав втрат у 85 осіб, з яких 22 були безповоротними, а 61 – санітарними. Двоє окупантів добровільно здалися в полон.

На Харківському напрямку було знищено або пошкоджено 42 одиниці техніки та озброєння противника, серед них:

  • три артилерійські системи,
  • три автомобілі,
  • чотири одиниці спеціальної техніки,
  • 32 безпілотники.

Також знищено:

43 укриття для особового складу,
один склад боєприпасів,
два стартові майданчики для запуску дронів.

Як повідомлялося, 14 і 15 вересня бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

15 вересня український військовий, який діє на півночі Харківської області, заявив, що темпи російських ударів плануючими бомбами продовжували знижуватися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки російські війська втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.

 


 

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Теги: Харківщина війна Харків окупанти ворог наступ росіяни

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