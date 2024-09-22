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Денис Казанський Журналіст

Російська пропаганда пробиває чергове дно

glavcom.ua
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Російський «захисник Донбасу» Танай Чолханов відверто зневажає місцеве населення
скріншот з трансляції

Почитайте, що пишуть про мешканців Донбасу російські «визволителі»

Російські Z-пропагандисти у своїх ЗМІ відкрито почали називати жителів Донбасу людьми другого сорту, яким не можна давати свободи і яких необхідно пропускати через фільтраційні табори як неблагонадійних.

Зокрема, про це пише сайт «Царьград» православного(!) олігарха Константіна Малофєєва.

Просто почитайте це:

«Этим регионам ни в коем случае нельзя давать никакой свободы. И на первое время установить там особый режим и фильтрационные меры. И, если хотите, да, я считаю их неблагонадежными. Я там был, воевал в ополчении, знаю, о чем говорю. Порядок там навести можно, если первые лет пять относиться к ним так, как Китай к локациям уйгуров. И ввести туда русские полицейские подразделения, а также военную полицию, особистов. Во время войны все эти регионы должна полностью контролировать контрразведка»

Це не фейк. Прикріплюю скрін. Можете загуглити та почитати самі. Автор цієї репліки – російський «захисник Донбасу» Танай Чолханов. Ну ось такі «захисники» прийшли з Росії за російськомовне населення заступатися.

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А пам'ятаєте, як російська влада розповідала, що народ Донбасу в Україні утискують, ненавидять, пригнічують? Ну, ось тепер почитайте, що пишуть про мешканців Донбасу російські «визволителі». Такого жодні бандерівці собі ніколи не дозволяли. Просто відвертий на-зм – саме так він виглядає. Справжні окупанти, на-сти та поневолювачі прийшли на Донбас із Росії. І ось черговий тому доказ.

Ось такі тексти варто було б зачитувати в ООН та взагалі було б непогано цитувати Зеленському у своїх зверненнях. Щоб усі бачили та не забували спражнє ставлення Росії до українських громадян, в тому числі – до проросійських

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Джерело
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Теги: окупанти Донбас пропаганда

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Денис Казанський

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