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Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року
Триває 1675-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 29 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 29 атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, під час яких скинули 296 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 8359 дронів-камікадзе та здійснили 2648 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали Уланове, Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Іволжанське, Яструбщина, Кореньок, Мала Корчаківка та Сопич. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів по районах Лужків, Мар’їного та Есмані.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби українські захисники зупинили шість ворожих штурмів у напрямках Малої Слобідки, Білої Берези, Коренька, Рівного та Кіндратівки.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибалчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Російські війська чотири рази атакували в районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Окупанти п’ять разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог атакував у районах Діброви, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Надії та Шийківки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив три штурмові дії в районі Кривої Луки та у напрямку Пискунівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Осикового, Торського, Миколайпілля та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 29 атак противника. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Софіївки, Родинського, Дорожнього, Нового Донбасу, Світлого, Добропілля та Василівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки та Степногірська..

На Придніпровському напрямку

Окупанти здійснили один безуспішний штурм у районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1675-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб окупанти війна ЗСУ

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