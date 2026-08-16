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DeepState перетворив удари по НПЗ на комп'ютерну гру

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Скріншот з гри Deep Strike Arcade: гравець керує віртуальним дроном над картою цілей у тилу Росії
фото: Deep State

Deep Strike Arcade: гравці керують віртуальним дроном і атакують реальні цілі в тилу Росії

Український картографічний проєкт DeepStateUA спільно з військовими 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем запустили Deep Strike Arcade – браузерну гру, у якій користувач керує віртуальним далекобійним дроном і атакує реальні стратегічні об'єкти на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний Telegram-канал проєкту.

Перш ніж почати гру, користувач обирає ціль, куди спрямувати дрон. Список сформований на основі реальних російських військових та промислових об'єктів. Серед них:

  • аеродроми;
  • склади боєприпасів;
  • авіазаводи;
  • нафтопереробні заводи.

Біля кожної позиції розробники вказали дистанцію польоту, географічні координати та орієнтовний рівень складності маршруту. Механіка нагадує аркадний «раннер»: гравцю потрібно тримати потрібну висоту, ухилятися від протиповітряної оборони й засобів радіоелектронної боротьби та встигати підбирати батарейки, щоб дрон не втратив заряд до моменту ураження цілі. Якщо апарат збили, система показує пройдену відстань і причину провалу.

«Обирай реальні цілі – НПЗ, склади, аеродроми, – маневруй між ворожими ЗРК та знищуй ВПК окупантів у смартфоні, поки наші бійці роблять це в реальності», – ідеться в повідомленні DeepStateUA.

Гравці вже хваляться рекордами

Розробники заохочують користувачів публічно ділитися результатами проходження, і аудиторія охоче підхопила ініціативу. Один із гравців під ніком Volodymyr K записав повне проходження рівня високої складності – на найважчому з доступних режимів йому вдалося долетіти до Єлабуги. Інший користувач, Dimch, виклав скріншот із жартівливим підписом про «демілітаризацію» аеродрому Енгельс.

DeepState перетворив удари по НПЗ на комп'ютерну гру фото 1
скриншот: Deep Strike Arcade

Медійний, а не ігровий продукт

Deep Strike Arcade – передусім промоційний, а не повноцінний ігровий проєкт. DeepState має впізнавану аудиторію, яка стежить за фронтом через інтерактивну карту, тож гейміфікація стала способом конвертувати цю увагу у вірусне поширення. Прив'язка до реальних координат робить проєкт резонанснішим за абстрактний шутер, водночас подібні ініціативи регулярно провокують дискусію про межу між патріотичним медіапродуктом і гейміфікацією бойових дій. За описом механіки – утримання висоти, збір батарейок, ухилення від перешкод – це радше легкий мобільний раннер, ніж серйозний тренажер для операторів дронів.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно наносити далекобійні удари по військових аеродромах Росії, зокрема по об'єктах, з яких злітають носії ракет. Раніше Генштаб ЗСУ також підтверджував удари по двох російських НПЗ та аеродромі – саме такі об'єкти стали основою для цілей у грі Deep Strike Arcade. Актуальну ситуацію на фронті можна відстежити на онлайн-карті бойових дій, яку веде DeepStateMap.

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Теги: нафтопродукти Генштаб Telegram DeepState

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