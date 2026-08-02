У липні Росія окупувала більше території, ніж ЗСУ вдалося відвоювати – DeepState

Аналітики звернули увагу на те, що успіхи Сил оборони на фронті проявляються із затримкою

Росіянам не вдасться досягти однієї зі своїх основних цілей – захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року

У липні російські окупанти захопили більше території, ніж Сили оборони України відбили. Як інформує «Главком», про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що ситуація залишається найгіршою поблизу Родинського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України, а також у напрямку Слов’янська та Краматорська. За словами аналітиків, у цих місцях у ворога спостерігаються незначні успіхи.

Також аналітики підкреслили, що росіянам не вдасться досягти однієї зі своїх основних цілей – захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року. Вони зазначили, що це малоймовірно і в 2027 році.

Крім того, аналітики додали, що поки що невідомо, чи проведуть у РФ масштабну мобілізацію восени, і якою вона буде. Також під питанням залишається залучення північнокорейських військ.

Аналітики звернули увагу на те, що успіхи Сил оборони на фронті проявляються із затримкою. У липні українські війська скоротили площу окупованих територій на 52 кв. км. На травень припадає 25 кв. км, а 27 кв. км – на червень.

«Таким чином, чистий приріст ворога в липні може становити 88 кв. км. Втім, у липні були чергові успіхи Сил оборони, які значно менші за попередні, але вони були», – підкреслили аналітики.

У DeepState пояснили, що така математика зумовлена оперативною безпекою. Про успіхи Сил оборони повідомляється із затримкою, необхідною для їхнього успішного завершення.

«Загалом ще на двох ділянках зафіксовано успіх у розмірі не менше 49 та 83 кв. км відповідно, тому щойно буде офіційно оголошено про успіхи Сил оборони, ми розкриємо деталі та перерахуємо статистику», – додали аналітики.

Також у DeepState повідомили, що росіяни окупували Сухецьке в Донецькій області та просунулися в районі Ніканорівки та Родинського.

Нагадаємо, російські війська посилюють тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, намагаються закріпитися в Костянтинівці та готують новий напрямок наступу після можливого захоплення міста.