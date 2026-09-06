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Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року
Триває 1656-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак російські окупанти здійснили на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8340 дронів-камікадзе та здійснили 2389 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, три пункти управління БпЛА, один важливий об’єкт та два пункти управління окупантів.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Іскрисківщина, Малушине, Нескучне, Рогізне, Атинське, Волфине, Нова Січ, Товстодубове, Мала Слобідка, Есмань, Старикове, Яструбщина Сумської області; Леонівка та Логи Чернігівської області. Вільна Слобода зазнала авіаудару.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямка

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано п’ять штурмових дій противника. Агресор здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема – один із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 3

Ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 10 разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві штурмові дій у районі населеного пункту Рай-Олександрівка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 6

Російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 17 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки Новопавлівки та Новоселівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 8

Ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне, Надія та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 9

Ворог двічі проводив штурмові дії в бік Тернового та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 10

Окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Павлівки.

Нагадаємо, триває 1656-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна військові ЗСУ Генштаб

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