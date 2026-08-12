Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту

Під контроль України повернуто 19 населених пунктів

Українські військові досягли значних успіхів на фронті, деокупувавши цілу низку населених пунктів та відкинувши російські окупаційні війська на декількох ділянках. Про це повідомляє DeepState, передає «Главком».

За даними аналітиків, Сили оборони України звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське. Загалом під контроль України повернуто 19 населених пунктів.

Крім того, українським захисникам вдалося успішно контратакувати та відкинути сили противника в районах Новопавлівки, Новогеоргіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького та Привільного, суттєво покращивши свої тактичні позиції.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП).

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження.

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.