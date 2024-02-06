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Латвійська армія отримала російський чай та сіль із Білорусі

Христина Петренко
glavcom.ua
Латвійська армія отримала російський чай та сіль із Білорусі
Міністр оборони наголосив, що у латвійській армії не має бути російських і білоруських товарів
фото ілюстративне

У жовтні минулого року латвійській армії було доставлено 2,6 кілограма російського чаю

Підприємство Lanekss доставило Національним збройним силам Латвії (НЗС) чай з Росії і сіль з Білорусі. Про це повідомило Латвійське телебачення, передає Delfi.

НЗС замовляють продукти харчування через Державний центр логістики та закупівель. У жовтні минулого року латвійській армії було доставлено 2,6 кілограма російського чаю, а в січні цього року НЗС отримали сім кілограмів виробленої в Білорусі солі.

Заступник начальника Об'єднаного штабу НЗС з питань підтримки Каспарс Здановскіс пояснив, що в договорах конкретно не вказано, що цю продукцію не можна доставляти з Росії та Білорусі, але, під час роботи з комерсантами вдалося домогтися того, щоб ці продукти не потрапляли до їдалень НЗС. Він розглядає можливість у майбутньому включити такий пункт у договір, але додав, що продукти харчування під санкції не потрапляють.

Водночас Здановскіс зазначив, що рішення про припинення співпраці з Lanekss має ухвалювати суд.

Тим часом міністр оборони Андріс Спрудс наголосив, що у НЗС не має бути російських і білоруських товарів.

«Товари контролюються і будуть контролюватися, а постачальникам потрібно зважати на правові наслідки за постачання товарів невідповідного походження», – зазначив Спрудс.

Державне агентство регіонального розвитку (VRAA), яке курує Систему електронних закупівель (EIS), наразі проводить оцінку з юристами, чи можна застосувати заходи проти конкретного комерсанта. Поки поширення цих товарів у системі державних і муніципальних закупівель призупинено.

Водночас на запитання, як розв'язати проблему і чи можна заборонити ввезення таких товарів до Латвії, прем'єр-міністерка Евіка Сіліня відповіла, що це має бути спільним рішенням Європейського союзу.

Нагадаємо, Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає. Зараз російських товарів немає у Китаї, Індії та В'єтнамі. Щоб вони з'явилися там, виробникам потрібно створювати конкурентні переваги. Однак є ще одна проблема – логістика.

Раніше повідомлялось, що німецька митниця заявила, що вилучатиме деякі товари з посилок із Росії.

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Теги: Латвія продукти армія санкції росія

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