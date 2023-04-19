Окупанти роблять з колаборантів «живий щит» у Скадовську

Колаборанти підписують зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району

У тимчасово окупованій Кабичівці Луганської області так звана «влада» розпорядилась розгорнути на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. Туди мають завезти російських лікарів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Також росіяни продовжують використовувати цивільне населення окупованих територій у власних цілях, прикриваючись «живим щитом». Зокрема, у Скадовську російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками.

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Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.