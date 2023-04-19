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Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
фото з відкритих джерел

Окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ у Запоріжжі

Російські загарбники готують провокації в Гуляйполі Запорізької області, і вже анонсували, що місто чекає доля Бучі, що на Київщині. Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Щоправда, інформацію росЗМІ подають традиційно перекручено, і звинувачуючи ЗСУ, анонсують свої подальші дії.

Як зазначається у повідомленнях пропагандистів, вони активно готуються до контрнаступу ЗСУ і вважають, що йому передуватиме «провокація в Гуляйполі». «Гуляйполе має стати новою Бучею. Зробивши це, Київ зможе заручитися більшою підтримкою на Заході і звинувачувати Росію. Звичайно, там ніхто подібний обстріл не буде розслідувати», – зазначив Рогов.

Нагадаємо, у кінці березня 2022-го українські війська почали заходити у Київську область, частина якої була окупована росіянами. Після окупації ці міста стали символами злочинів росіян. Сотні вбитих людей, знищені і чорні будівлі, зруйновані мости. 31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Першими прийняли удар села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке. 28 днів днів окупації лютий ворог тероризував цивільне населення Бучі. 

До відома, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. 

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Теги: Запоріжжя окупанти війна обстріл місто ворог Бахмут провокація

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