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    Події в Україні

    Окупанти розкрадають Запорізький залізорудний комбінат

    Окупанти вже вивезли 68 тонн руди із Запорізького ЗРК - Окупанти розкрадають Запорізький залізорудний комбінат
    Окупанти вже вивезли 68 тонн руди із Запорізького ЗРК
    фото з відкритих джерел

    Через дії окупантів на комбінаті існує загроза забруднення підземних вод

    Російські окупанти, що минулого тижня захопили Запорізький залізорудний комбінат, здійснюють спроби розкрадання наявних на ньому матеріальних цінностей. Про це розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

    Комбінат з початку березня був заблокований, виробництво зупинено. Але тепер ситуація зазнала змін.

    «Наразі окупанти вкрали два потяги з рудою, це 68 тонн. Намагаються знайти людей, які б допомогли вкрасти іншу добуту руду, що знаходиться на поверхні», – повідомив Старух.

    Він зазначив, що відновлення роботи шахти містить елементи небезпеки. «Це тонка фахова робота, яка вимагає постійної уваги спеціалістів із відкачки води. Якщо припиниться процес відкачки, шахта буде затоплена, а це призведе до забруднення підземних вод», – розповів Старух.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з захопленням російськими окупантами Запорізького залізорудного комбінату існує ризик зараження поверхневих вод і водоносних горизонтів.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти розкрадають Запорізький залізорудний комбінат