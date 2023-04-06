Де, коли і в який час: Данілов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ

У РФ «дуже хвилюються» відносно подій, які будуть відбуватися надалі

Інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ закрита для широкого загалу, нею на планеті володіють не більше 3-5 людей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Чи не більше 3-5 людей володіють, які дотичні до цих людей», – заявив Данілов.

Тож він пояснив, коли люди роблять ті чи інші заяви про контрнаступ ЗСУ, то це не зовсім може відповідати дійсності. «Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі», – акцентував РНБО.

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За його словами, у РФ «дуже хвилюються» відносно подій, які будуть відбуватися надалі.

«Ми свідомі того, що ці події будуть не на користь РФ. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого РФ вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву «Вантаж 200», – підсумував Данілов.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу. Також міністр Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.

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