У Запоріжжі пролунали вибухи

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 22 травня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлення від видання надійшло о 3:32.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не надходило.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що в місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, що в ніч на 22 травня вибухи також прогриміли в Дніпрі.

До слова, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.