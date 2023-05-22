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У Запоріжжі пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
Окупанти атакували Запоріжжя
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 22 травня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомлення від видання надійшло о 3:32.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не надходило.

Зазначимо, що в місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, що в ніч на 22 травня вибухи також прогриміли в Дніпрі

До слова, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: тривога Запоріжжя вибух

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