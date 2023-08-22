Окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст
Зрадник Константінов вимагає посилити заходи безпеки на мосту, бо ЗСУ отримують перевагу
Зйомку фото та відео на Кримському мосту слід повністю заборонити на час проведення так званої СВО в Україні, тобто – війни. Про це окупаційний голова Криму Володимир Константінов сказав у розмові з росЗМІ.
Константінов пояснив, що поява подібних матеріалів у мережі «дає безліч переваг противнику».
«По-перше, вони розуміють, чи поцілили у міст, як треба скоригувати свої дії. По-друге, вони активно використовують такі кадри для пропаганди, роздмухуючи це як чергову «перемогу» і вирішуючи таким чином свої внутрішні проблеми», – сказав Константінов.
За словами Константінова, у Криму пропонують встановити суми штрафів за порушення: до 30 тисяч рублів (11 700 грн.) для фізосіб, до 500 тисяч рублів для юридичних осіб (195 тис грн.), при повторному порушенні – до 50 тисяч (19 500 грн.) та до 700 тисяч рублів (273 тис. грн.) відповідно.
18 серпня влада окупаційна влада півострова спростувала інформацію про те, що в районі Кримського мосту було оголошено повітряну тривогу. Радник голови Криму Олег Крючков заявив, що на номери телефонів громадян було здійснено українську інтернет-атаку.
Раніше повідомлялось, що 17 серпня окупаційна влада Криму з невідомих причин перекрила рух Керченським мостом. Повідомлення про зупинку руху автомобілів по мосту почали з'являтися о 19:36. Пізніше цю інформацію підтвердили у так званому міністерстві транспорту Криму.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту, який зʼєднує Росію та окупований Крим, вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і викликав масштабну пожежу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдовування ракетних ударів по Україні.
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