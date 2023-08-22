Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст
Зруйнований Керченський міст. 8 жовтня 2022 року
фото з відкритих джерел

Зрадник Константінов вимагає посилити заходи безпеки на мосту, бо ЗСУ отримують перевагу

Зйомку фото та відео на Кримському мосту слід повністю заборонити на час проведення так званої СВО в Україні, тобто – війни. Про це окупаційний голова Криму Володимир Константінов сказав у розмові з росЗМІ.

Константінов пояснив, що поява подібних матеріалів у мережі «дає безліч переваг противнику».

«По-перше, вони розуміють, чи поцілили у міст, як треба скоригувати свої дії. По-друге, вони активно використовують такі кадри для пропаганди, роздмухуючи це як чергову «перемогу» і вирішуючи таким чином свої внутрішні проблеми», – сказав Константінов.

За словами Константінова, у Криму пропонують встановити суми штрафів за порушення: до 30 тисяч рублів (11 700 грн.) для фізосіб, до 500 тисяч рублів для юридичних осіб (195 тис грн.), при повторному порушенні – до 50 тисяч (19 500 грн.) та до 700 тисяч рублів (273 тис. грн.) відповідно.

18 серпня влада окупаційна влада півострова спростувала інформацію про те, що в районі Кримського мосту було оголошено повітряну тривогу. Радник голови Криму Олег Крючков заявив, що на номери телефонів громадян було здійснено українську інтернет-атаку. 

Раніше повідомлялось, що 17 серпня окупаційна влада Криму з невідомих причин перекрила рух Керченським мостом. Повідомлення про зупинку руху автомобілів по мосту почали з'являтися о 19:36.  Пізніше цю інформацію підтвердили у так званому міністерстві транспорту Криму. 

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту, який зʼєднує Росію та окупований Крим, вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і викликав масштабну пожежу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдовування ракетних ударів по Україні.

Читайте також: «Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту
Теги: Крим Керченський міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст
Окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст
Скандал зі стадіоном за 145 млн грн. Військовий звернувся до мера Ківерців
Скандал зі стадіоном за 145 млн грн. Військовий звернувся до мера Ківерців
«Думав, кошмар наснився». Історія Апостола, який втратив очі та руки
«Думав, кошмар наснився». Історія Апостола, який втратив очі та руки
Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука
Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 22 серпня
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 22 серпня
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
20K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
5867
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5781
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту