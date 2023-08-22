Буданов анонсував нові акції в Криму

Кирило Буданов: «Ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях»

Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на його звільнення

Українські сили продовжать знищувати російських окупантів в Криму. Днями будуть нові заходи. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє канал ITV.

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Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.

«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», - заявив Буданов.

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Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

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