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Буданов анонсував нові акції в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов анонсував нові акції в Криму
Кирило Буданов: «Ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях»
фото з відкритих джерел

Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на його звільнення

Українські сили продовжать знищувати  російських окупантів в Криму. Днями будуть нові заходи. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє канал ITV.

Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.

«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», - заявив Буданов.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

Нагадаємо, Сили оборони пояснили, чому накрився туристичний сезон у Криму

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Теги: Міноборони туризм Керченський міст звільнення Кирило Буданов Крим

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