Окупанти у Мелітополі знайшли «сліди» «Правого сектору»

Щоправда візитки Яроша, яка давно стала мемом, окупанти не знайшли

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі окупанти повідомили, що знайшли сліди руху «Кримська сотня», який є підрозділом забороненого в РФ «Правого сектору», пишуть російські ЗМІ.

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Під час обшуків так звані представники силових структур ніби-то виявили у місцевого мешканця «листівки та стікери з нацистською символікою» та матеріали «Кримської сотні» та «Правого сектору».

«Сліди «Кримської сотні» були виявлені на території Мелітополя вперше», – наголосили окупанти.

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Крім цього, доказами «протиправної діяльності» жителя Мелітополя став прапор України, комплект форми українського війська, «література для розвідувально-диверсійної діяльності та інші матеріали екстремістського характеру».

Серед знахідок також заявлені «боєприпаси до кулемету Калашнікова».

Зауважимо, що напередодні ЗСУ уразили пункт окупантів у Запорізькій області, поранили багато окупантів.

Днями внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.

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Крім того, в результаті контррозвідувальних заходів СБУ викрила диякона Московської церкви, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ.