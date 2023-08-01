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Понад 80 постраждалих у Кривому Розі та атака дронів на Харків: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Понад 80 постраждалих у Кривому Розі та атака дронів на Харків: яка ситуація в регіонах
Наслідки нічної атаки на Харківщину
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (102 вибухи). Ворог бив із мінометів, САУ, РСЗВ. Семенівська громада Новгород-Сіверського району: три обстріли у напрямку села Миколаївка, дев'ять вибухів від мін; чотири обстріли у напрямку села Залізний Міст, 48 вибухів від мін; обстріл у напрямку села Карповичі, чотири вибухи від мін; обстріл у напрямку села Галаганівка, 29 вибухів від мін. Новгород-Сіверська громада – у напрямку села Красний Хутір, два вибухи від САУ. Також ворог застосував реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 10 вибухів біля села Залізний Міст Семенівської громади. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці – три обстріли. Зафіксовано 21 вибух. Ворогом обстріляно три населених пункти у Білопільській, Юнаківській, Шалигінській громадах; росіяни гатили з мінометів, гранатометів та кулеметів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у вісьмох громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. Середино-Будська громада: ствольна артилерія (три вибухи), мінометний обстріл (чотири вибухи), гранатомет (п'ять вибухів). Пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку. Великописарівська громада: міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено чотири домогосподарства.

Новослобідська громада: РСЗВ (два вибухи), пуск з гелікоптера двох ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

Дніпропетровщина

Вчора зранку росіяни поцілили ракетами по житловому багатоповерховому будинку у Кривому Розі, а також по будівлі одного з навчальних закладів міста. Шестеро людей загинули. Серед них – 10-річна дівчинка. Загальна кількість постраждалих 81. Серед них семеро – діти. В атакованій багатоповерхівці зруйновано 32 квартири. Ще 37 – пошкоджено. Загалом самотужки з понівеченого будинку вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьох на вулицю вивели рятувальники. У навчальному закладі два корпуси зруйновані вщент. Стільки ж побитих. Навколо – понівечені адмінбудівля, щонайменше п’ять багатоповерхівок та 12 автівок.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 86 обстріли по 24 громадах області. 75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малої Токмачки, Чарівного, Червного, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, Кам'янського, Степового та Малих Щербаків. Крім цього, ворог завдав 6 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Темирівці та Левадному, а також здійснив п'ять БПЛА-атак по с. Новояковлівка, с. Павлівка та с. Малинівка. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

Минулої ночі ворог завдав ударів по м. Харків ударними БПЛА типу Shahed; частина з них були збити ППО. Один БПЛА влучив у будівлю Харківського вищого професійного училища сфери послуг в Салтівському районі, зруйновано два поверхи, сталася пожежа, попередньо – без постраждалих. Ще один БПЛА влучив у землю. Три влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля велотреку спорткомплексу «Динамо». 63-річний охоронець спорткомплексу отримав поранення та був госпіталізований. Ще два Shahed влучили в землю поруч.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Удів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника східніше Берестового. Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне. В смт Шевченкове Куп'янського району внаслідок удару ракетою пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу с. Андріївка Куп’янського району горіла пшениця в полі фермерського господарства. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району пошкоджено будинок.

Луганщина

Ворог тисне в районі Новоселівського, українські воїни тримають оборону і вчергове відбили штурми росіян на цій ділянці фронту. Лінія зіткнення постійно перебуває під авіаційними ударами загарбників. Не припиняють рашисти й тероризувати артилерією населені пункти, зокрема, Білогорівку і Невське. За добу противник здійснив 102 обстріли (498 снарядів).

Донеччина

Рашисти здійснили 21 обстріл населених пунктів області: Авдіївка, Курахове, Краматорськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Веселе, с.Зоряне, с.Кліщіївка, с.Шахтарське, с.Яблунівка. Пошкоджено 34 житлових будинки (з них два – багатоквартирних), адмінбудівля Донецької ОВА, три приміщення заводу ПАТ «КЗВВ», школа-інтернат, приміщення залізничної станції, залізнична колія, 16 залізничних вагонів, два складських приміщення, ЛЕП. По області за добу: двоє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень воржі артилерійські удари завдавалися по відкритій території Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 51 обстріл (260 снарядів), з них по м. Херсон – 12 обстрілів (61 снаряд). Ворогом влучено в райони 18 населених пунктів області; адміністративну будівлю (м.Херсон); територію та будівлі багатопрофільної гімназії та приміщення ЦТДЮ (н.п. Білозерка); територію ПРАТ «Кам’янський» (н.п. Одрадокам’янка) Внаслідок обстрілів вчора зранку по Херсону під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. Ще четверо його колег – поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії.

Внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя. Поранення отримали й п’ятеро волонтерів громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Ще один постраждалий – комунальник з Кіровоградщини. Усім надається необхідна медична допомога. Російська авіація продовжує нищити Козацьке. Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка. На жаль, внаслідок російського обстрілу вона загинула під завалами власної домівки. Всього за добу через російську агресію четверо людей загинуло, 18 (з них одна – дитина) дістали поранення.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти Україна росія

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