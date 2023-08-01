Чи можуть окупанти збивати ракети Storm Shadow: роз’яснення Повітряних сил

Росія має власний аналог ракет Storm Shadow

Росіянам доволі важко перехопити далекобійні ракети Storm Shadow, які летять доволі низько, однак не виключено, що Росія може їх збивати. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«І Storm Shadow, і SCALP, і той же в перспективі, сподіваюсь, Taurus – це ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко», – сказав він.

Водночас Ігнат зазначив, що Росія має власний аналог подібних ракет, як от крилаті ракети, Х-101, які належать до того ж класу.

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«Виключати те, що Storm Shadow збивають, не можна, це війна. Але ці ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно, що нам дуже подобається», – додав він.

Речник підкреслив, що Україні потрібно більше озброєння такого типу, в тому числі Taurus, які посилило б оборону України, тому передача їх Україні від Німеччини була б дуже на часі.

Ракети Storm Shadow – це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 км у експортному варіанті та до 500 – у базовому.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні ракет Storm Shadow 11 травня.