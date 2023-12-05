Окупанти вдарили по Львівщині

На Львівщині є незначні руйнування

Внаслідок удару виникла пожежа

Російські терористи під час нічної атаки атакували Львівщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

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«Під час повітряної тривоги, близько 4:00 ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування.

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Обійшлося без жертв та постраждалих.

Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також ворог спрямував зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

У результаті бойової роботи знищено 10 із 17 ударних БпЛА в різних регіонах України.