Окупанти вдарили по Львівщині
Внаслідок удару виникла пожежа
Російські терористи під час нічної атаки атакували Львівщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.
«Під час повітряної тривоги, близько 4:00 ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає.
Нагадаємо, у ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також ворог спрямував зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.
У результаті бойової роботи знищено 10 із 17 ударних БпЛА в різних регіонах України.
Коментарі — 0