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Повітряні сили повідомили про атаку «шахедів» на Харківщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили про атаку «шахедів» на Харківщину
фото ілюстративне

Напрямок руху дронів – південно-східний (Ізюмський район)

Російські загарбники сьогодні надвечір, 4 грудня, запустили дрони-камікадзе «Шахеди» по Україні. Під загрозою атаки Харківська область. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Раніше військові повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Харківської області. «Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed у Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху – південно-східний (Ізюмський район)», – йдеться у повідомленні. 

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Триває 649-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу Shahed-136/131, шість ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти військові ворог Харківщина безпілотник війна

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