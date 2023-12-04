Повітряні сили повідомили про атаку «шахедів» на Харківщину

Напрямок руху дронів – південно-східний (Ізюмський район)

Російські загарбники сьогодні надвечір, 4 грудня, запустили дрони-камікадзе «Шахеди» по Україні. Під загрозою атаки Харківська область. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Раніше військові повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Харківської області. «Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed у Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху – південно-східний (Ізюмський район)», – йдеться у повідомленні.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Триває 649-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу Shahed-136/131, шість ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.