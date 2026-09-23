Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених

Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники вимушені періодично призупиняти роботу

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Київської області в Бучанському районі травмовано двох людей. У регіоні зафіксовано руйнування та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

У Бучанському районі горять склади після атаки РФ фото: ДСНС Київщини

Повідомляється, що у Бучанському районі зазнала пошкоджень виробничо-складська будівля. Крім того, на території одного з комунальних підприємств рятувальники ліквідували загоряння автомобіля та металевого вагончика. Унаслідок удару також пошкоджено адміністративну будівлю, розташовану поруч.

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Ліквідація пожеж, що виникли внаслідок ранкової атаки на Київщині фото: ДСНС Київщини

Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу в складському приміщенні. У ДСНС зазначили, що через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники вимушені періодично призупиняти роботу та прямувати в укриття.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.