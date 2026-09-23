Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених
Рятувальники гасять пожежу на території складу у Бучанському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники вимушені періодично призупиняти роботу

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Київської області в Бучанському районі травмовано двох людей. У регіоні зафіксовано руйнування та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

У Бучанському районі горять склади після атаки РФ
У Бучанському районі горять склади після атаки РФ
фото: ДСНС Київщини

Повідомляється, що у Бучанському районі зазнала пошкоджень виробничо-складська будівля. Крім того, на території одного з комунальних підприємств рятувальники ліквідували загоряння автомобіля та металевого вагончика. Унаслідок удару також пошкоджено адміністративну будівлю, розташовану поруч.

10 фото
На весь екран
Ліквідація пожеж, що виникли внаслідок ранкової атаки на Київщині
фото: ДСНС Київщини

Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу в складському приміщенні. У ДСНС зазначили, що через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники вимушені періодично призупиняти роботу та прямувати в укриття.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Теги: ДСНС обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вороньківська сільська рада
«Переворот» в одній з найбільших об'єднаних громад Київщини. Хто повалив «вічну» голову?
18 вересня, 08:32
Мережа втратила частину товарних запасів через масовану російську атаку 20 серпня
Частину товарів втрачено. Відома мережа супермаркетів звернулася до українців
24 серпня, 15:09
Міноборони наголосило на неприпустимості розміщення складів із вибухівкою поблизу житлових будинків
Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині
29 серпня, 15:01
Фахівці зібрали уламки БпЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа
26 серпня, 12:25
Миколаїв потрапив під атаку БпЛА
Внаслідок російського удару по ТЦ у Миколаєві постраждала 17-річна дівчина
4 вересня, 23:28
У тролейбусі під час атаки перебували пасажири
Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)
5 вересня, 14:30
Пожежу на АЗС ліквідовано
Удар по АЗС у Голосіївському районі: з'явилися фото з місця влучання
10 вересня, 11:53
Наслідки ворожого удару по АЗС у Києві 11 вересня 2026 року
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
11 вересня, 12:01
Внаслідок дронової атаки у районі Центрального вокзалу сталася пожежа
Дронова атака на Київ: поблизу Центрального вокзалу спалахнула пожежа (фото, відео)
Сьогодні, 12:10

Новини

На тлі безперервних атак РФ Корецький звернувся до влади Києва
На тлі безперервних атак РФ Корецький звернувся до влади Києва
У Києві всьоме за добу оголошено повітряну тривогу
У Києві всьоме за добу оголошено повітряну тривогу
Через обстріл у Києві пошкоджено дата-центри: в місті перебої з інтернетом
Через обстріл у Києві пошкоджено дата-центри: в місті перебої з інтернетом
Удар по столиці: кількість загиблих зросла до двох, десятки поранених
Удар по столиці: кількість загиблих зросла до двох, десятки поранених
У Дарницькому районі Києва після обстрілу горить складське приміщення
У Дарницькому районі Києва після обстрілу горить складське приміщення
Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених
Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
205K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua