Окупанти вдарили по школі на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка

Внаслідок обстрілу школи у Покровському районі Донеччини 30 червня двоє людей загинули та шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Слідство встановило, що 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району. Снаряд потрапив на територію школи, де були 12 людей – адміністрація, вчителі й технічний персонал.

Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Ще шестеро співробітників навчального закладу отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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Частина будівлі школи розбита і розтрощена: меблі і шкільний інвентар, класні кімнати, кабінети та інші приміщення знищені.

На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.