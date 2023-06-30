Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по школі на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по школі на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)
Ворог вдарив, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню
фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка

Внаслідок обстрілу школи у Покровському районі Донеччини 30 червня двоє людей загинули та шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району. Снаряд потрапив на територію школи, де були 12 людей – адміністрація, вчителі й технічний персонал.

Унаслідок російського обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Ще шестеро співробітників навчального закладу отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Частина будівлі школи розбита і розтрощена: меблі і шкільний інвентар, класні кімнати, кабінети та інші приміщення знищені.

На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. 

Теги: окупанти війна школа Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія знову скликала Радбез ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії: на що скаржаться окупанти
Сьогодні, 01:59
На території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
Сьогодні, 09:47
Буданов наголошує, що росіяни підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
Сьогодні, 14:07

Події в Україні

Окупанти викрали ще 185 дітей з Херсонщини
Окупанти викрали ще 185 дітей з Херсонщини
Окупанти вдарили по школі на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)
Окупанти вдарили по школі на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)
Річниця визволення Зміїного. Залужний показав потужне відео
Річниця визволення Зміїного. Залужний показав потужне відео
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
Можливий теракт на ЗАЕС: з’явилися нові деталі
Можливий теракт на ЗАЕС: з’явилися нові деталі
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
14K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
13K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
9072
Генштаб повідомив, чим ворог атакував Україну вночі
8712
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
8339
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту