На Донеччині розширено територію довгої комендантської години

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Донеччині розширено територію довгої комендантської години
Філашкін: Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Комендантська година триває з 15:00 до 11:00

У Донецькій області розширено територію, де комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00. Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає «Главком».

Очільник ОВА підписав розпорядження, згідно з яким від сьогодні, 27 лютого, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненсьокї, Мирноградської і Шахівської громад, а також в окремих населених пунктах:

  • у Святогірській ТГ: Святогірськ, Сидорове, Тетянівка, Пришиб, Богородичне і Маяки;
  • у Миколаївській ТГ: Миколаївка, Малинівка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Першомар’ївка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Пискунівка, Райгородок, Донецьке;
  • у Добропільській ТГ: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка, Степи, Рубіжне, Святогорівка.

На решті території області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. «Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!», – наголосив Філашкін.

Як повідомлялося, поліція активно перевіряє людей, які перебувають на вулиці під час комендантської години.

