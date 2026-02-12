Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
ГУР ідентифікувало нігерійських найманців, ліквідованих на Луганщині
Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про чергових іноземних найманців, яких Росія використовує як «дешевий людський ресурс» у виснажливих штурмах. На Луганщині виявлено тіла двох громадян Федеративної Республіки Нігерія, які загинули, навіть не встигнувши вступити у стрілецький бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
За інформацією воєнних розвідників, ліквідованими найманцями виявилися:
- Хамзат Казін Калаволе (03.04.1983 р.н.) – підписав контракт 29 серпня 2025 року. У Нігерії в нього залишилися дружина та троє дітей.
- Мбах Стівен Удока (07.01.1988 р.н.) – підписав контракт 28 вересня 2025 року.
Обидва іноземці служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку (в/ч 91701) знаменитої 4-ї Кантемирівської танкової дивізії ЗС РФ.
Розвідка зазначає, що російське командування кидає іноземців у бій фактично одразу після прибуття.
Мбах Стівен Удока був зарахований до частини вже за 5 днів після підписання контракту (3 жовтня) і того ж дня відправлений на фронт. Аналогічна доля, ймовірно, спіткала і Калаволе.
Найманці загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій. Вони так і не встигли застосувати зброю – групу було ліквідовано точним ударом українського дрона.
Головне управління розвідки закликає громадян іноземних держав не піддаватися на обіцянки легких грошей від російських вербувальників.
«Поїздка на Росію – це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні «смертників» та, зрештою, зогнити в українській землі», – наголошують у відомстві.
Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України.
Коментарі — 0