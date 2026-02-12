Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
Російське командування кидає іноземців у бій фактично одразу після прибуття
колаж: glavcom.ua

ГУР ідентифікувало нігерійських найманців, ліквідованих на Луганщині

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про чергових іноземних найманців, яких Росія використовує як «дешевий людський ресурс» у виснажливих штурмах. На Луганщині виявлено тіла двох громадян Федеративної Республіки Нігерія, які загинули, навіть не встигнувши вступити у стрілецький бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За інформацією воєнних розвідників, ліквідованими найманцями виявилися:

  • Хамзат Казін Калаволе (03.04.1983 р.н.) – підписав контракт 29 серпня 2025 року. У Нігерії в нього залишилися дружина та троє дітей.
  • Мбах Стівен Удока (07.01.1988 р.н.) – підписав контракт 28 вересня 2025 року.

Обидва іноземці служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку (в/ч 91701) знаменитої 4-ї Кантемирівської танкової дивізії ЗС РФ.

Розвідка зазначає, що російське командування кидає іноземців у бій фактично одразу після прибуття.

Мбах Стівен Удока був зарахований до частини вже за 5 днів після підписання контракту (3 жовтня) і того ж дня відправлений на фронт. Аналогічна доля, ймовірно, спіткала і Калаволе.

Найманці загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій. Вони так і не встигли застосувати зброю – групу було ліквідовано точним ударом українського дрона.

Головне управління розвідки закликає громадян іноземних держав не піддаватися на обіцянки легких грошей від російських вербувальників.

«Поїздка на Росію – це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні «смертників» та, зрештою, зогнити в українській землі», – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України.

Читайте також:

Теги: розвідка Нігерія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кількох регіонах запроваджено тимчасові обмеження руху потягів
«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги
Сьогодні, 12:19
Сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА противника
Генштаб уточнив наслідки удару по полігону «Капустин Яр»
8 лютого, 11:26
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
26 сiчня, 14:55
На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
22 сiчня, 08:29
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
22 сiчня, 05:38
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
20 сiчня, 09:04
Надія європейців «пересидіти» Трампа, тобто, протриматися ще рік-півтора – це дуже хиткий план
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
19 сiчня, 19:09
Віталій Голда мав класну кваліфікацію «Авіаційний рятувальник 1 класу»
Загинув, витягуючи побратимів з палаючого вертольота. Згадаймо Віталія Голду
15 сiчня, 09:00

Події в Україні

Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки
Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки
Знищує 70% цілей. Сирський назвав найефективнішу ППО
Знищує 70% цілей. Сирський назвав найефективнішу ППО
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську
Окупанти вдарили по українській енергетиці: пошкоджено обʼєкти ДТЕК
Окупанти вдарили по українській енергетиці: пошкоджено обʼєкти ДТЕК

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua