Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди

«Сили оборони знищують 70% ворожих БПЛА»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час російських атак за складних погодних умов ключову роль у захисті України відіграють зенітні ракетні війська. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. Сили оборони України проводять комплекс контрзаходів для знищення повітряних цілей. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу», – зазначив головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що в Україні триває комплекс організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності безпілотної складової протиповітряної оборони, а також планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів.

«Паралельно нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів. Активно триває взаємодія з партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації з метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам. Генерал Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

До слова, США випробовують в Україні новий високомобільний спосіб захисту від дронів – систему Denied Area Sprinter-Hellfire. Це одна з модифікацій зенітного ракетного комплексу Tempest. Цю систему вперше представили на ринку озброєнь восени минулого року.