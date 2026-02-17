Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що на мирних переговорах між Україною, США та РФ все зводиться до питання територій

Ключовим і найбільш складним питанням у переговорах між Києвом та Москвою залишається територіальна цілісність України. Про це в ефірі Fox News заявив постійний представник Сполучених штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер, інформує «Главком».

Американський дипломат заявив, що зусилля сторін наближають їх до завершення війни. Але все зводиться до питання територій.

«Очевидно, що переговори тривають. Вони детальні, вони дуже продуктивні», – сказав дипломат.

При цьому він додав, що під час переговорів у Женеві знадобляться зусилля обох сторін, щоб знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни.

«Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися, як чітко заявив Президент Трамп. Але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Віткофф пару тижнів тому, до одного питання – територій. І це буде найскладнішим, найважчим моментом», – зазначив Вітакер.

Нагадаємо, у Женеві розпочався черговий раунд переговорів для завершення війни у тристоронньому форматі. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. У Женеві українську делегацію представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця, очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.