Ураження багатоповерхівки на Донеччині, де проживали окупанти: з'явилися дані про загиблих

«Будівля з росіянами знищена під нуль»

В Зугресі на Донеччині Сили оборони знищили багатоповерхівку, де проживали російські терористи. Близько 100 окупантів ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

«Пару днів тому в Зугресі (це між Зугресом-2, на общаге ПТУ ЩебЗавода, окупована Донецька область) наші ракети знищили п'ятиповерхівку, де проживали російські солдати. Будівля з росіянами знищена під нуль. Сусідні будівлі теж сильно постраждали. За певними даними в районі 100 і більше загиблих росіян», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб повідомляв, що у районі н. п. Зугрес (Донецької області) було завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

Зауважимо, Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели успішну нічну операцію на території тимчасово окупованого Криму. В результаті точних ударів було знищено та суттєво пошкоджено ключові елементи російської системи ППО, що значно послаблює можливості ворога з прикриття неба над півостровом.

До слова, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області.