На Донеччині загинув головний сержант 68-ї бригади. Згадаймо Остапа Бабія

5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Остап Бабій, військовий позивний Стіч, головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та молодіжну організацію «Пласт».

Остап Бабій народився 21 травня 1995 року і Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №1 м. Львова, згодом – у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище інформаційно-комп'ютерних технологій». Також навчався у товаристві з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерна академія ШАГ Львів».

Працював у сферах деревообробки та телекомунікаційного обслуговування на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Остап був добрим, сміливим і турботливим, щирим, завжди прагнув до самовдосконалення та намагався допомагати іншим. Був учасником скаутської організації «Пласт», любив гори й природу, цікавився комп’ютерною технікою.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних сил України.

За цей час він пройшов шлях від солдата до головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Здійснив приблизно 3500 вильотів, знищив 164, поранив 170 ворогів.

Нагороджений Відзнакою президента України «За оборону України» та відзнакою командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних сил України – «Хрест Воїна-Єгеря» І ступеня.

5 лютого 2026 р. під час виконання бойового завдання на покровському напрямку Донецької області потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення, несумісні з життям.

Поховали Остапа Бабія 14 лютого 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна),

У Остапа Бабія залишилися батьки, двоє сестер та родина.

